Своїми показаннями жінка намагалась забезпечити алібі своєму чоловіку, якого звинувачують у вбивстві.

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно дружини екс-міністра закордонних справ України за фактом введення в оману органу досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту (ч.2 ст.384 Кримінального кодексу України).

Про це повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, обвинувачена, будучи допитаною як свідок, з метою забезпечення алібі своєму чоловіку, якому інкримінують умисне вбивство (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України), повідомила правоохоронцям недостовірні відомості про факти та обставини вчинення вказаного злочину колишнім міністром. "Тож своїми неправдивими показаннями дружина намагалась сприяти тому, щоб її чоловік уникнув відповідальності за вбивство. Однак висновки експертів спростували усе сказане фігуранткою провадження під час виступу в суді та в рамках слідчого експерименту", - йдеться в повідомленні.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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Справа проти Леоніда Кожари: подробиці

21 лютого колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора холдингу Atlantic Group Сергія Старицького знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у будинку Кожари і його дружини Марини Козерод у селі Чайки Київської області. Спочатку в поліції заявили, що чоловік заподіяв собі смерть, коли господарі будинку були в інших кімнатах. Поліцейські на місці вилучили пістолет, набої та гільзу. За фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою відміткою "самогубство".

22 лютого кримінальне провадження було перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч. 1 ст. 115 ККУ.

25 березня Кожару затримала поліція, а 27 березня Шевченківський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 травня з альтернативою внесення застави в розмірі 14 млн 83 тис. 400 грн. Адвокати стверджували, що дружина Кожари нібито ненавмисно застрелила Старицького, коли той намагався вчинити самогубство з пістолета, що належить її чоловікові.

10 квітня поліція повідомила про підозру у наданні завідомо неправдивих свідчень дружині Кожари. Пізніше суд відпустив її під особисте зобов'язання.

18 травня суд зменшив розмір застави Кожарі до 2,1 млн грн. 21 травня Кожара вніс заставу і вийшов із СІЗО.

13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив Кожарі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 серпня з можливістю внесення застави у 14 млн 083 тис. 400 грн.

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Автор: Інна Андаліцька