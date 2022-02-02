Він каже, що членам партії соромно за поведінку Трухіна.

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що народний депутат Олександр Трухін повинен негайно вийти з партії та фракції.

Його заяву опубліковано в Telegram.

За його словами, члени партії чекали офіційних результатів розслідування аварії, на місці якої бачили Трухіна.

"Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання", - сказав Арахамія.

Читайте такожЗвіряче вбивство у Чернігові: патрульним, які не врятували Єрохіна, інкримінують недбальство"Мені та моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії "Слуга Народу". Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - заявив він.

Також Арахамія відзначив, що нардеп повинен співпрацювати зі слідством у справі про дорожньо-транспортну пригоду.

Раніше "Українська правда" опублікувала відео з камер патрульних поліцейських, які працювали на місці ДТП за участі нардепа Трухіна. Патрульний розповів, що в той день той мав ознаки алкогольного сп'яніння.

На відео Трухін просить інспектора дозволити йому "тихенько піти", обіцяючи потім "віддячити". Також він заперечує, що знаходився за кермом автомобіля, який потрапив в аварію.

Нагадаємо, що ДТП за участі Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі. Імовірно, що він знаходився за кермом Audi, яка в'їхала у Ford, який після цього протаранив Daewoo.