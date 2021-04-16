Зокрема, цього фінансового року Конгрес США ухвалив рішення надати Україні додаткових $150 млн безпекової допомоги.

Адміністрація президента США Джо Байдена посилює безпекову підтримку України.

Читайте такожГлава дипломатії ЄС і держсекретар США обговорили ситуацію на кордоні УкраїниЯк повідомляє посольство США, про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала у Яворівському бойовому навчальному центрі під час церемонії передачі командування від оперативно-тактичної групи "Ілліні" до ОТГ "Рейвен" у рамках "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U).

Вона наголосила, що з 2014 року США надали Україні безпекову допомогу на $2 млрд, що "охоплює широкий спектр заходів із перетворення української армії на дієздатну й ефективну силу, якою вона є сьогодні".

"Адміністрація Байдена продовжує та посилює цю підтримку", - зазначила Квін.

Зокрема, у березні Міністерство оборони США визначило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на $125 млн, який передбачає фінансування, військову підготовку, обладнання і консультативну допомогу.

Також цього фінансового року Конгрес США ухвалив рішення про надання Україні додаткових $150 млн безпекової допомоги.

Підтримка України з боку США

Сьогодні, 16 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що західні партнери нададуть Україні конкретну військово-технічну допомогу, зокрема зброю, в разі масштабних бойових дій з боку Російської Федерації, яка стягує воєнні сили до кордону України.

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Автор: Віталій Саєнко