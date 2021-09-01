Уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

Сполучені Штати Америки обіцяють не допустити використання Кремлем блакитного палива як геополітичної зброї проти України.

Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки, оприлюдненій на сайті президента України.

Обидві країни заявили про протидію впливу "Північного потоку–2".

Читайте такожБайден оголосив про надання Україні $60 мільйонів допомоги у галузі оборони"Україна та Сполучені Штати продовжують виступати проти "Північного потоку–2", який ми розглядаємо як загрозу для європейської енергетичної безпеки. Сполучені Штати мають намір продовжувати застосування передбачених законодавством заходів та енергетичної дипломатії, у тому числі шляхом нещодавнього призначення старшого радника з питань енергетичної безпеки, з метою збереження транзитної ролі та забезпечення безпеки поставок України у цей перехідний енергетичний період, а також недопущення використання Кремлем енергетики як геополітичної зброї", - наголошується у заяві.

При цьому, уряди України та США підтримують зусилля зі збільшення потужностей для постачання газу в Україну з диверсифікованих джерел.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проєкту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску.

Читайте такожУ "Нафтогазі" назвали умови, за яких "Північний потік-2" ніколи не запрацює

В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

У липні повідомлялося, що Європейська комісія почала вивчати офіційний запит України про консультації у зв’язку домовленістю США та Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з вже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Віталій Саєнко