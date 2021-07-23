Зокрема, необхідно встановити, чи було порушено Німеччиною право Євросоюзу і прицнип солідарності між країнами-членами ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив мету започаткування консультації з Європейською комісією і Німеччиною стосовно російського газопроводу "Північний потік-2".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час спільного з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петром Сійярто підходу до преси в зоні ООС.

"Вчора ми виступили не лише з політичною позицією, з оцінкою заяви США та Німеччини, а і зробили чіткий юридичний крок - ініціювавши відповідно до Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом консультації. Ці консультації мають проводитися з метою забезпечення дотримання принципів справедливості і безпеки у разі розвитку тих чи інших енергетичних проектів", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що у рамках цих консультацій з ЄС і Німеччиною йтиметься про низку моментів.

"Перше: ми поставимо запитання - яким чином бачать наші партнери імплементацію цих домовленостей, у такий спосіб, щоб вони не ослаблювали енергетичну безпеку України і Центральної Європи загалом. Друге: вчорашня німецько-американська заява не вирішує питання безпеки України, яка безпосередньо страждає від запуску "Північного потоку-2". І це власне наша головна претензія до цієї заяви - там недостатньо чіткі і конкретні речі написані у безпековому блоці. Третє: яким чином "Північний потік-2" буде заведений під дію Третього енергетичного пакету Європейського Союзу і багато інших питань", - сказав міністр.

"Ми маємо провести ці консультації для того, щоб чітко встановити, чи є ознаки порушення "Північним потоком-2" права Європейського Союзу і принципу солідарності, який діє в ЄС, і відповідної норми Угоди про асоціацію", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що це будуть конкретні перемовини, спрямовані насамперед на захист національних інтересів України та країн Центральної Європи.

Угода США і Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Європейською Комісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2".

В Європейській комісії заявили, що наразі не отримували офіційний запит України про консультації через домовленість США і Німеччини стосовно завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". "Ми не маємо, ми не бачили офіційного запиту щодо цього, але звичайно, ми взяли до уваги заяву, яка була зроблена", - сказав речник Європейської комісії з питань діяльності із захисту клімату та енергетики Тім Макфі. Своєю чергою, заступниця головного речника Єврокомісії Дана Спінант додала, що в ЄК готові обговорити це питання з Україною.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Віталій Саєнко