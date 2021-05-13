Серед іншого, йдеться про міномети калібру 120 мм, гаубиці калібру 122 мм і бронетехніку.

У місії США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі заявляють про перекидання Російською Федерацією важких видів озброєння до окупованого Криму.

Про це сьогодні повідомила виконувач обов'язків заступника голови місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Зокрема, американський дипломат заявила, що хоча Росія оголосила про скорочення чисельності військ вздовж кордонів з Україною, РФ "нещодавно перемістила десантно-штурмові елементи до Криму, разом з бойовими танками T-72Б3, 120-мм мінометами, 122-мм гаубицями і бронетехнікою, а також іншим обладнанням і технікою".

"Більше того, Росія продовжує призивати тисячі молодих мешканців Криму у свою армію, деякі з яких були переведені у російські воєнні підрозділи для здійснення плану Кремля в Україні", - заявила Розенсток-Сіллер.

Вона закликала Росію припинити репресії у Криму і звільнити усіх українських бранців, яких утримує РФ.

"Ми також закликаємо Росію припинити мілітаризацію і окупацію Криму та прибрати всі її сили і озброєння зі сходу України", - наголосила дипломат.

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Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Віталій Саєнко