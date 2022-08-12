Проблеми навколо станції не припиняться, поки Росія не виведе звідти свої війська.

Росія має передати Україні контроль над Запорізькою АЕС і створити демілітаризовану зону навколо станції. Москва несе повну відповідальність за всі можливі ризики ядерної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс під час засідання Радбезу ООН.

Вона підкреслила, що проблеми навколо станції не припиняться, поки Росія не виведе звідти свої війська.

"Причина цих подій всім відома - це ще один трагічний результат рішення РФ почати вторгнення на територію незалежної держави. Це порушення Статуту ООН і принципів міжнародного права", – зазначила вона.

Дженкінс підкреслила, що тепер повномасштабне вторгнення РФ в Україну загрожує і ядерною катастрофою.

"Рішення абсолютно очевидно: Сполучені Штати закликають РФ негайно вивести війська з України, це дозволить Україні відновити необхідний рівень безпеки на ЗАЕС, як це було десятиліттями", - заявила представник США.

Також Росія, на переконання Дженкінс, повинна відмовитися від дезінформації, яка відвертає від реальності і не відповідає їй. Зокрема, такою дезінформацією вона вважає заяви РФ про те, що Україна нібито винна в ситуації навколо Запорізької АЕС.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя традиційно поклав всю відповідальність за загрозу ядерної катастрофи на Україну і Захід.

За його словами, Росія сподівається, що експерти МАГАТЕ відвідають Запорізьку АЕС до кінця серпня.

Водночас постійний представник КНР при ООН заявив, що Китай у зв'язку з ситуацією навколо Запорізької АЕС закликає країни сісти за стіл переговорів.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".

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