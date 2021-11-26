Представник США в ОБСЄ заявила, що РФ може звинувачувати Україну в агресії, а Сполучені Штати в допомозі Україні, але реальність полягає в тому, що Росія - єдина, хто роздмухує конфлікт.

США закликали Росію припинити спроби інтегрувати українських громадян та території України, які вона контролює, зокрема через паспортизацію, економічне об'єднання та зміни в освітній системі.

Про це йдеться в заяві тимчасової повіреної у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан, передає Голос Америки. Остріан підтвердила занепокоєння США "незвичною військовою діяльністю Росії поблизу України" а також наголосила на підтримці з боку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Якщо Росія вдасться до подальших агресивних дій проти України, або намагатиметься використати енергетику в якості зброї, ми рішуче налаштовані відповідно реагувати у координації з нашими созниками та партнерами", - заявила вона.

"Росія скільки завгодно може звинувачувати Україну в агресії, а Сполучені Штати в допомозі Україні, але реальність полягає в тому, що Росія - єдина, хто роздмухує конфлікт. Україна має право на суверенітет, територіальну цілісність. Вона також має право на самооборону", - йдеться в заяві.

Остріан закликала Росію припинити агресію, дотримуватись режиму припинення вогню, повністю виконувати Мінські домовленості, не перешкоджати роботі спостережної місії ОБСЄ і вивести війська з території України.

Читайте такожБлінкен і Столтенберг обговорили ситуацію навколо кордону УкраїниСША також закликали Росію звільнити більше 100 українських громадян, "яких Росія утримує в якості політичних в'язнів", включаючи заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, журналіста "Радіо Свобода Владислава Єсипенка" а також звільнити затриманих цього тижня учасників мітингу на підтримку Едема Семедляєва, звільненого у вівторок.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада видання Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною. При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

Автор: Ірина Погоріла