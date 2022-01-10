Спікер 6 січня повідомив, що вдруге захворів на COVID-19.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який вдруге захворів на COVID-19, перебуває на лікарняному.

Про це у коментарі УНІАН повідомила його прес-секретар Марія Дейнеко.

"(Стефанчук - УНІАН) продовжує хворіти", - зазначила вона.

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Дейнеко додала, що спікер наразі перебуває на лікарняному.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2020 року Стефанчук заявляв, що захворів на COVID-19.

6 січня 2021 року у Facebook він повідомив, що вдруге захворів на COVID-19.

"Новий рік почався з нових клопотів - коронавірус 2.0. Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що у доньки вчора піднялась температура", - зазначив Стефанчук.

Він попросив тих, з ким контактував останніми днями, здати тести та побажав здоров’я.

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