Він вважає, що більшість з депутатів і бізнесменів, які виїхали за кордон, повернуться.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент готовий працювати 24/7.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він наголосив, що зараз "нам найбільше потрібен спокій та єдність". За його словами, парламент готовий до будь-якого розвитку подій, тому готовий працювати 24 години на добу.

Також він вважає, що більшість з депутатів і бізнесменів, які виїхали за кордон, в найближчу добу повернуться. І що це буде "тестом на українськість"

Читайте такожВ Україні воєнний стан наразі вводитися не буде - РезніковСвоєю чергою лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що тим, хто втік від загрози війни й не повернеться найближчим часом, українці не вибачать зради.

Також він повідомив, що його родина ще раніше запланувала відпочинок у Єгипті, але скасувала свої плани, "щоб не було спекуляцій".

Як відомо, протягом останніх днів низка ЗМІ з посиланнями на власні джерела поширюють інформацію про те, що багато бізнесменів, політиків та посадовців залишили Україну через загрозу вторгнення російських військ.

13 лютого президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто покинув країну, повернутися.

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