У цей час Стерненко перебував в апеляційному суді, який розглядає його скаргу на вирок Приморського райсуду в справі про викрадення учасника антимайдану.

У Приморському районному суді Одеси громадського активіста Сергія Стерненка звинуватили у неповазі до суду через те, що він не з’явився на засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Приморському райсуді продовжився розгляд справи за обвинуваченням Стерненка у навмисному вбивстві свого нападника.

Читайте такожВ Одесі розглядають апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку (відео)На засіданні констатували, що Стерненко не з’явився до суду, оскільки на цей самий час призначено засідання Одеського апеляційного суд, де розглядається інша справа. Йдеться про розгляд апеляційної скарги на вирок Приморського райсуду, яким Стерненка засуджено до 7 років позбавлення волі.

Головуючий у справі в Приморському суді суддя зазначив, що йому відомо про те, що Стерненко перебуває на засіданні в апеляційному суді. Водночас він назвав його неявку до Приморського райсуду неповагою і сказав: «А звідки ми знаємо, що це його заява (про те, що він не зможе прийти до суду – УНІАН), тут же немає його електронного підпису. Це неповага до суду».

З ним погодився прокурор та потерпілий. Також суддя додав, що розклад засідань у Приморському райсуді був визначений набагато раніше, ніж засідання апеляційного суду.

Після цього в засіданні Приморського райсуду було оголошено перерву до 21 травня.

Справа Стерненка

У 2018 році на Стерненка було скоєно три напади, які він пов’язує зі своєю громадською діяльністю, зокрема участю в акціях проти забудови Одеси. За цими фактами відкрито провадження, в яких Стерненко виступає як потерпілий.

Під час третього нападу активіст завдав смертельне ножове поранення одному з нападників – Івану Кузнєцову. За цим фактом СБУ порушила справу, розгляд якої по суті наразі триває в одеському суді.

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Руслану Демчуку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка визнали винним у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Покарання призначили за статтями 187 і 263, оскільки за ст. 146 вже закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності.

Стерненка і Демчука взяли під варту в залі суду і відправили до СІЗО.

23 березня адвокати подали апеляцію на вирок Стерненку і Демчуку.

7 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід Стерненку і Демчуку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

16 квітня почався розгляд апеляції на вирок.

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Автор: Дмитро Хилюк