Генсек Альянсу зазначив, що найбільш термінове завдання зараз - це забезпечувати Україну належною кількістю зброї, аби запобігти негативному розвитку подій.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що Україна повинна перемогти у війні, яку розпочала Росія, бо інакше питання набуття членства взагалі не обговорюватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським в рамках саміту голів держав і урядів країн-членів Альянсу, який відбувається у Вільнюсі (Литва).

"Звичайно, що гарантії, документи, ради і зустрічі є важливими, але зараз найбільш термінове завдання - забезпечити достатню кількість озброєння для президента Зеленського і його Збройних сил", - наголосив Столтенберг.

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Як відзначив генеральний секретар, надзвичайно важливо було побачити в останні дні нові оголошення про надання Україні зброї від декількох союзників.

Зокрема, він нагадав, що Франція вирішила доставити в Україну крилаті ракети дальнього радіуса дії, Німеччина оголосила про новий пакет більшої кількості систем протиповітряної оборони і бронемашин, а США оголосили новий пакет боєприпасів і зброї. Також багато інших союзників виступили з новими оголошеннями.

"Тому, найбільш термінове завдання полягає у тому, аби забезпечити здобуття Україною перемоги. Бо, якщо Україна не переможе, тоді питання членства взагалі не обговорюватиметься", - наголосив Столтенберг.

У цьому зв'язку, він повідомив, що сигнал Альянсу такий, що НАТО виступатиме на стороні України стільки, скільки буде необхідно.

Також Столтенберг відзначив, що 11 липня група країн-членів НАТО започаткували коаліцію із навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Ця ініціатива першочергово започаткована Данією і Нідерландами. Я вітаю, що декілька інших союзників тепер приєдналися. Деякі підготовчі заходи вже проведені. Навчання розпочнуться якомога скоріше. Союзники поінформували, що навчання насправді розпочнуться цього літа", - сказав Столтенберг.

Він відзначив, що коли останнього разу ознайомлювався зі списком учасників авіаційної коаліції, то до неї входило "десять і навіть імовірно може більше союзників", і вони налаштовані розпочати якомога швидше. "І звичайно, це створить можливість пізніше ухвалити рішення про надання F-16", - додав Столтенберг.

Саміт НАТО у Вільнюсі - результати

Як повідомляв УНІАН, 11 липня лідери НАТО погодились прибрати вимогу про виконання плану дії щодо членства для України. Але запрошення до членства залежатиме від втілення певних умов. Зокрема, у майбутньому країни-члени повинні мати згоду, аби надіслати Україні запрошення для набуття членства, а Україна повинна буде відповідати умовам.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи у секторі оборони і безпеки, та приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу.

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