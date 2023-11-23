Відповідна ухвала суду оскарженню не підлягає.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екс-керівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалу суду оголосив слідчий суддя Андрій Трубніков. Відповідна ухвала суду оскарженню не підлягає.

Прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Дем'янчук, який представляє сторону обвинувачення, під час судового засідання висловив позицію, що для завершення досудового розслідування у справі "Приватбанку" необхідно ще три місяці, а загальний строк досудового розслідування становить шість місяців. У цьому зв'язку, він звернувся до суду задовольнити клопотання сторони обвинувачення і продовжити досудове розслідування до 2 березня 2024 року включно.

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Дем'янчук сказав, що строки досудового розслідування треба продовжити для того, щоби провести ряд слідчих, розшукових та інших процесуальних дій. Зокрема, прокурор зазначив, що треба завершити проведення судово-економічної експеризи з метою "підтвердження необґрунтованого і безпідставного збільшення активів за рахунок зарахування безготівкових коштів на рахунок Коломойського на загальну суму 5 млрд 877 млн 765 тис. 463 гривні 20 копійок". Також планується додатково допитати Коломойського та інших осіб, у тому числі свідків.

Позиція адвокатів Коломойського

Своєю чергою, сторона захисту Коломойського просила суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Адвокат Олександр Лисак сказав, що не вбачає підстав для продовження строків досудового розслідування.

Адвокат Олег Пушкар, який захищає Коломойського, відзначив, що сторона обвинувачення "намагається довести лише те, чого не існує".

Зокрема, за його словами, "Приватбанк", як потерпіла сторона, мав би підтвердити відсутність готівки на майже 6 млрд гривень.

"Станом на сьогодні пройшло більше 3 місяців розслідування, але від "Приватбанку" жодним чином не повідомлено про підтвердження якихось збитків", - сказав Пушкар.

У цьому зв'язку, як наголосив адвокат, викає запитання, як детективи за таких обставин збираються підтвердити наявність збитків. Захисник зазначив, що на сьогодні до матеріалів справи не долучено жодного документа, який би підтверджував скоєння економічного злочину. Зокрема, немає ордерів, висновків, актів ревізії, матеріалів перевірок, річних звітів фінансової звітності "Приватбанку".

Пушкар додав, що відомі аудиторські компанії PwC та Ernst & Young у період з 2013 по 2022 рік не змогли знайти у банку вілсутності 6 млрд готівки.

Справа Коломойського - що відомо

Як повідомляв УНІАН, бізнесменові Ігорю Коломойському у вересні повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави збільшено до 3,9 мільярда гривень).

16 листопада Апеляційний суд залишив українського бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 грудня. Того ж дня колегія суддів Київського апеляційного суду зменшила суму застави для бізнесмена на 891 мільйон гривень.

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