В залі суду присутні понад 10 народних депутатів від ОПЗЖ.

Печерський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному у державній зраді народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку.

Як передає кореспондент УНІАН, в залі присутні понад 10 народних депутатів від ОПЗЖ.

Засідання розпочалося з того, що прокурори долучили до матеріалів клопотання нові матеріали.

Після цього суддею Світланою Волковою було оголошено перерву на годину, щоби адвокати Медведчука могли ознайомитись з цими матеріалами.

Підтримати народного депутата до будівлі суду прийшли декілька десятків "тітушок".

Суд над Медведчуком

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Пізніше суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ".

9 липня суд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Автор: Дмитро Хилюк