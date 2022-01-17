Суддя Олексій Соколов розпочав засідання після перерви у півтори години, яка була оголошена, щоб сторона захисту ознайомилася із матеріалами справи.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу екс-президенту Петру Порошенку в Печерському районному суді Києва відновилося після перерви.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Олексій Соколов розпочав засідання після перерви у півтори години, яка була оголошена для того, щоб сторона захисту ознайомилася із матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, засідання суду з обрання запобіжного заходу Порошенку у так званій "вугільній" справі розпочалося близько 12:00.

Слідчий ДБР просить суд обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обрання запобіжного заходу Порошенку: що відомо

Нагадаємо, ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України. Порошенко є одним з фігурантів справи.

Читайте такожПорошенку обирають запобіжний захід у Печерському суді (онлайн-трансляція)Він підозрюється в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року в цій справі повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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