У мережі з'явився анонс нового інтерв'ю п'ятого президента України.

"5 канал" анонсував нове інтерв'ю п'ятого президента України та голови політичної партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

Однією з тем, судячи з анонсу, стала підозра колишньому главі держави в держзраді та сприянні терористичним організаціям.

"Але це божевілля. Я - п'ятий президент держави. Ви повинні мати перед тим, як щось проголошувати, переконливі докази і для суспільства, і для наших міжнародних партнерів. Я приїду - поговоримо", - заявив у 19-секундному анонсі Порошенко.

Повне інтерв'ю канал обіцяє випустити "вже скоро".

Підозра Порошенку в держзраді

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня у ДБР заявили, що Петро Порошенко проігнорував слідчих, які намагалися вручити йому повістку про виклик у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Читайте такожЗеленський вперше прокоментував підозру Порошенку у держзрадіПровадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

У вересні-листопаді 2021 року в цьому провадженні вже повідомили про підозру народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

20 грудня Порошенку, який перебуває за кордоном, оголосили про підозру у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

П'ятий президент своєю чергою записав відеозвернення, в якому заявив, що повернеться в Україну в січні. У ролику Порошенко розповів, що зараз перебуває у Варшаві, де заплановано зустрічі з польськими та європейськими політиками, і має намір повернутися в Україну "за власним графіком".

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