За його словами, оцінюватимуть ситуацію в переговорному процесі вже наприкінці року.

Якщо Росія не робитиме ніяких кроків назустріч щодо Донбасу, Україна може запропонувати відключити її від міжнародної платіжної системи.

Читайте такожКравчук пояснив, навіщо РНБО готує спецзасідання щодо ДонбасуПро це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, оцінюватимуть ситуацію в переговорному процесі вже наприкінці року.

"Початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора. Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо це просити і вимагати", – заявив Кравчук.

"Якщо Росія не хоче домовиться дипломатичним політичним шляхом, ми маємо зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через спільний тиск світового співтовариства і України", – резюмував Кравчук.

Хронологія подій

9 січня 2019 року Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міжнародні партнери України розглядають можливість відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) як останню серед можливих санкцій.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляв, що поки не можна використовувати в якості обмежувального заходу відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT).

«Мене запитали про всілякі варіанти санкцій, включаючи SWIFT. І моя відповідь була такою: це буде «ядерний варіант», тому що це не тільки вплине на Росію, а також і на наших союзників. Тому їх — такі санкції — не можна виключати, але вони не є тим, що може бути використано», - заявив Волкер.

Тоді ж, економіст Олексій Кущ заявляв про те, що система міжнародних грошових переказів SWIFT, від якої регулярно погрожують відключити Росію, стала універсальною фінансовою зброєю США, або "фінансової нейтронною бомбою".

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Автор: УНІАН