За його словами, в разі таких рішень, буде реакція української влади.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував намір Держдуми Росії звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після наради за участю керівництва Верховної Ради, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, лідерів фракцій та груп.

Він зазначив, що повномаштабного наступу Росії на Україну найближчими днями не буде.

"Чи можуть бути якісь негаразди з боку РФ? Так, можуть. Ми до цього готові. Але ми не розуміємо, як у ХХІ столітті, 22-й рік, інша країна каже, що ми вас будемо вбивати. Скажіть, будь ласка, що це таке?! Як це називається: геноцид, тероризм – як це називати?", - зазначив Данілов.

Коментуючи на прохання журналістів те, що у Держдумі Росії хочуть звернутися до президента РФ з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами, Данілов відповів: "Ну, послухайте, ну така країна. Що, ми можемо зараз з вами в Москві змінити думку цих людей?".

При цьому він додав, що "вони загарбали Крим, вони розгорнули війну на території Донецької і Луганської області". Секретар РНБО також нагадав про ситуацію щодо Грузії, щодо Придністров'я.

Данілов наголосив, що зараз немає рішення, тому немає на що реагувати і коментувати.

"Коли будуть відбуватися ті чи інші події, то ми на них маємо реагувати", - зазначив він.

Визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" - що відомо

У січні у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме де-юре вихід Росії з Мінських домовленостей.

Сьогодні, 14 лютого, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, що в парламенті України готується проект постанови, яка ще раз "підкреслить належність територій так званих "ЛНР" та "ДНР" складовою частиною територіальної цілісності України".

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