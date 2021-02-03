Він вважає рішення про запровадження санкцій "проявом дійсно державницької позиції".

Міністр внутрішніх справ заявляє, що телеканали, проти яких рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено санкції, системно займалися "брутальною антиукраїнською пропагандою".

Про це йдеться у його заяві стосовно указу президента України про введення у дію рішення РНБО про застосування санкцій.

Аваков зазначив, що вже сім років йде війна, яка вже забрала життя десятків тисяч українців.

Читайте такожУ ЄС підтримали рішення Зеленського заблокувати канали Медведчука – посол

"Ця війна йде на всіх фронтах: на суходолі, на морі, у повітрі та в інформаційному просторі", - уточнив Аваков.

На його переконання, рішення про припинення роботи деяких телеканалів, "які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою є вкрай важливе для безпеки країни". Він наголосив, що матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, "є цілком достатніми та вичерпними".

"Не треба плутати поняття "свобода слова" з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора. Війна - час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора", - заявив Аваков.

Він вважає рішення про запровадження санкцій "проявом дійсно державницької позиції".

Аваков запевнив, що МВС як орган влади, який у тому числі відповідає за внутрішню безпеку держави, "буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО, указ президента України та захищати інтереси громадян України".

Читайте такожВ РНБО допускають запровадження санкцій проти інших телеканалів

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк