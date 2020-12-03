Він просить правоохоронні органи провести розслідування.

Заступник керівника офісу президента Олег Татаров звернувся до правоохоронних органів через спробу дискредитації його в засобах масової інформації.

Про це він написав на сторінці в Facebook у четвер, 3 грудня.

"Інформація, яку оприлюднили сьогодні ЗМІ, про нібито виділення Київрадою якоїсь землі моєму тестю є брехнею і продовженням політики дискредитації мене антидержавними силами.

Прошу правоохоронні органи провести розслідування і публічно повідомити суспільству, чи отримували будь-які преференції будь-які мої родичі або близькі.

Всі, хто отримував від державних або місцевих органів влади якісь не передбачені законом пільги або переваги, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Я продовжу свою роботу на благо інтересів держави, не звертаючи увагу на замовні матеріали моїх ворогів і ворогів держави!" - написав він, передає 112.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН