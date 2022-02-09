Він заявив, що так розмовляти Путін може лише з Лукашенко.

Український шоумен Сергій Притула гостро відреагував на заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна : "Подобається, не подобається - терпи, моя красуне".

Відповідь він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Притули, зазвичай він не коментує "маразми підстаркуватого російського дзюдоїста", але прочитав, як Путін висловився про виконання Мінських угод.

"Фрази типу "подобається, не подобається, терпи, моя красуне", які Путін адресував Україні, подібну риторику він може собі дозволити застосовувати виключно щодо такого ж утирка, як він, я маю на увазі Лукашенка, тому що "чик-чирик" вже давно на гачку у Путіна. Це такий "терпило", для якого така риторика є актуальною і справедливо.", - заявив він.

Читайте такожУ парламенті Словаччини проросійські депутати осквернили прапор України (відео)Він відзначив, що така риторика не спрацює з українцями.

"Після подібних заяв ми розуміємо, що з цим пеньком нема про що говорити, нема про що домовлятися. І єдине, про що ми повинні турбуватися, – це щоб у нас була сильна армія, яка дасть по зубах цьому ґвалтівникові", - підкреслив Притула.

Також шоумен вирішив "передбачити", що може трапитися з Путіним, рядками російського вірша.

"Тільки там фігурує піп, а ви можете поставити на його місце Путіна. Це знаменита російська поезія. "Як у нашого попа, у попа Єрошки, дівки відірвали ***, носять замість брошки". Так от, Україна житиме довго і щасливо, а тебе, лисий ботокс, розберуть колись на запчастини", – заявив Притула.

Що передувало

Путін на зустрічі з Макроном у Москві, коментуючи переговори з Україною щодо деескалації на кордоні та в ОРДЛО, заявив: "У Києві то кажуть, що виконуватимуть, то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається - не подобається. Терпи, моя красуня! Треба виконувати!".

Згодом речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував фразу Путіна "Подобається, не подобається – терпи, моя красуне", яка стосувалася виконання Україною "Мінських угод" на умовах РФ.

"Президент мав на увазі, що, якщо держава взяла на себе зобов’язання, і якщо стоїть підпис глави держави, то ці зобов’язання треба виконати. Б’юся об заклад, це було дуже важко перевести на французьку мову", - сказав Пєсков.

Пізніше на заяву Путіна відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна справді красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.