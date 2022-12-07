Зеленський зміг пристосуватися, він виявився навченим не втрачати самовладання під тиском, зазначає видання.

Президент Володимир Зеленський і "дух України" стали "людиною року" за версією британського журналу Time.

В публікації журналу йдеться, що Зеленський не покинув Київ у перші критичні тижні вторгнення. За весь час боїв російські окупанти так і не домоглися поставлених цілей.

Також журналісти згадують окупацію Херсона - єдиного обласного центру, який РФ змогла захопити після 24 лютого, і те, з якою силою місцеві чинили опір росіянам.

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Успіх Зеленського як "військового" лідера, зазначає видання, ґрунтується на тому факті, що його сміливість виявилася "заразливою".

Журналісти порівнюють Зеленського, який залишився в Україні у найбільш непрогнозований період, з "більш досвідченим" президентом Афганістану Ашрафом Гані, який втік зі столиці під час наближення сил талібів.

Зеленський зміг пристосуватися, він виявився навченим не втрачати самовладання під тиском.

Услід за Зеленським зброю взяли тисячі українців, щоб захистити свій дім, йдеться в публікації.

У перші години вторгнення президенту повідомили, що Росія намагається перекинути тисячі військовослужбовців до околиць Києва на військово-транспортних літаках, і він віддав наказ зупинити посадку цих літаків за всяку ціну. Один з його радників, Михайло Подоляк, ніколи не бачив Зеленськоого таким розлюченим. "Він віддав найсуворіші накази: не щадити. Використовуйте всю доступну зброю".

Але ці накази були вже зайві, бо самі українці чинили героїчний опір.

Відзначається, що Зеленський віддав генералам свободу вести бої, а сам зосередився на спробі переконати світ у перемозі України за всяку ціну.

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів журналу "Time". Він обігнав Ілона Маска та Бориса Джонсона.

У статті зауважується, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський, який не мав політичного досвіду за плечами до свого ключового обрання, "вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України".

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