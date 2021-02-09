Тупицький - Лещенко: голова КСУ не може розпоряджатися печаткою, але вихід знайшов / Скріншот

Відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького позбавили права підпису і розпорядження печаткою суду.

Про це у Telegram повідомив колишній депутат Сергій Лещенко.

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«Державне казначейство заблокувало його (Тупицького – УНІАН) підпис. Також Тупицький позбавлений права розпоряджатися печаткою КСУ», – зауважив він.

Тому відсторонений глава суду, стверджує Лещенко, передав печатку окремим розпорядженням своєму заступнику Сергію Головатому.

«В інакшому випадку усьому КСУ загрожувала невиплата зарплат», – пояснив екс-нардеп.

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Відсторонення Тупицького: що відомо

  • 28 грудня глава КС Тупицький не з'явився на виклик в офіс генпрокурора, повідомлення про підозру в підкупі свідка і в завідомо неправдивих свідченнях свідка йому надіслали поштою.
  • 29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС терміном на 2 місяці. Після цього в КС заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.
  • 30 грудня правовий департамент Секретаріату КС оприлюднив коментар, в якому заявляється про незаконність і неконституційність Указу президента про відсторонення Тупицького. Своєю чергою в офісі президента заявили, що будь-які "заяви", розміщені на сайті Конституційного Суду і щодо яких суд не приймав рішень, є юридично нікчемними.
  • 5 січня 2021 року судді КСУ провели збори, за підсумками яких зробили заяву, в якій висловили заклопотаність ситуацією у зв'язку з виданням президентом указу "про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України".

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Автор: УНІАН