Тупицького позбавили права розпоряджатися печаткою КСУ, він передав її своєму заступнику – екс-нардеп

У грудні Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КСУ терміном на 2 місяці.

Відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького позбавили права підпису і розпорядження печаткою суду. Про це у Telegram повідомив колишній депутат Сергій Лещенко. Читайте такожУДО проти Тупицького: ОАСК відмовився до розгляду справи пускати суддю в будівлю КС «Державне казначейство заблокувало його (Тупицького – УНІАН) підпис. Також Тупицький позбавлений права розпоряджатися печаткою КСУ», – зауважив він. Тому відсторонений глава суду, стверджує Лещенко, передав печатку окремим розпорядженням своєму заступнику Сергію Головатому. «В інакшому випадку усьому КСУ загрожувала невиплата зарплат», – пояснив екс-нардеп. Відсторонення Тупицького: що відомо 28 грудня глава КС Тупицький не з'явився на виклик в офіс генпрокурора, повідомлення про підозру в підкупі свідка і в завідомо неправдивих свідченнях свідка йому надіслали поштою.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС терміном на 2 місяці. Після цього в КС заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.

30 грудня правовий департамент Секретаріату КС оприлюднив коментар, в якому заявляється про незаконність і неконституційність Указу президента про відсторонення Тупицького. Своєю чергою в офісі президента заявили, що будь-які "заяви", розміщені на сайті Конституційного Суду і щодо яких суд не приймав рішень, є юридично нікчемними.

5 січня 2021 року судді КСУ провели збори, за підсумками яких зробили заяву, в якій висловили заклопотаність ситуацією у зв'язку з виданням президентом указу "про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter