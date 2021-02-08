В Управлінні держохорони пояснюють, що не допускають відстороненого від посади судді голови Конституційного суду Олександра Тупицького у будівлю суду за зверненням Держбюро розслідувань.

Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову голови Конституційного суду Олександра Тупицького з приводу його недопуску працівниками Управління держохорони до будівлі КС.

Як повідомляє прес-служба ОАСК, сьогодні на відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив рішення відмовити у задоволенні відповідної заяви, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього.

«Позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі», - пояснили у суді.

На думку суду, застосування заходів забезпечення позову, на яких наполягав Тупицький, не може ґрунтуватись на тих обставинах, якими він обґрунтовує свої позовні вимоги.

Наголошується, що таку оцінку суд надає виключно під час розгляду справи по суті.

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28 грудня 2020 року голова КС Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

У КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

30 грудня співробітники УДО не пускали Тупицького на робоче місце. Пізніше він пройшов у будівлю суду за гостьовою перепусткою.

9 січня 2021 року працівники УДО знову не допустили його в будівлю суду. Того ж дня у ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню справи, в якій є підозрюваним. У бюро також наголосили, що Тупицький після отримання повідомлення про підозру "імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце".

Водночас в Управлінні держохорони пояснили, що не допускають Тупицького у будівлю Конституційного суду за зверненням ДБР.

Разом з тим 19 січня Тупицький у листі до генпрокурора заявив про готовність взяти участь у процесуальних діях в рамках відкритого проти нього кримінального провадження.

20-21 січня співробітники УДО знову не пускали Тупицького.

Він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням скликати засідання РНБО через дії працівників УДО з "блокування роботи" Конституційного суду. На переконання Тупицького, існує реальний ризик, що "сценарій блокування", який реалізовується стосовно Конституційного суду, може бути застосований до інших державних органів та державних діячів.

28 січня Тупицький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до УДО з приводу недопуску його до будівлі Конституційного суду. Він просить визнати протиправними дії співробітників УДО.

Крім того, він просить ОАСК зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в управлінні, утриматись від вчинення будь-яких перешкод у його допуску до будівлі КС.

Пізніше Тупицький подав заяву про забезпечення цього позову до його розгляду по суті.

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Автор: Антоніна Доломанжи