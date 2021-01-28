Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за адміністративним позовом відстороненого указом президента від посади судді голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький позивається до Управління держохорони з приводу недопуску його до будівлі суду.

Як повідомляє прес-служба Окружного адмінсуду Києва, наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Зазначається, що позивач просить визнати протиправними дії співробітників УДО щодо недопуску його до виконання ним повноважень голови КС.

Окрім цього, Тупицький просить ОАСК зобов’язати УДО та осіб, які перебувають на службі в управлінні, утриматись від вчинення будь-яких перешкод у його допуску до робочого кабінету в будівлі КС, до самої будівлі КС, а також земельної ділянки, на якій розташована будівля суду.

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28 грудня 2020 року голова КС Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка йому надіслали поштою.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці.

У КС заявили про незаконність і неконституційність указу президента щодо відсторонення Тупицького.

30 грудня співробітники УДО не пускали Тупицького на робоче місце. Пізніше він пройшов у будівлю суду за гостьовою перепусткою. 19 січня 2021 року працівники УДО знову не допустили Тупицького в будівлю суду.

Того ж дня у ДБР заявили, що Тупицький перешкоджає розслідуванню справи, в якій є підозрюваним. У бюро також наголосили, що Тупицький після отримання повідомлення про підозру "імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце".

Водночас в Управлінні держохорони пояснили, що не допускають Тупицького у будівлю Конституційного суду за зверненням ДБР.

Разом з тим 19 січня Тупицький у листі до генпрокурора заявив про готовність взяти участь у процесуальних діях в рамках відкритого проти нього кримінального провадження.

20 січня співробітники УДО знову не пускали Тупицького та ще двох суддів КС – Олександра Касмініна та Володимира Мойсика - на їхні робочі місця.

Згодом Касмініну і Мойсику все ж таки вдалося потрапити на свої робочі місця, проте Тупицького так і не пустили. Він викликав поліцію, написав заяву про злочин і перешкоджання своїй діяльності, після чого поїхав.

21 січня Тупицького також не допустили у КС. Після цього він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням скликати засідання РНБО через дії працівників УДО з «блокування роботи» Конституційного суду. На переконання Тупицького, існує реальний ризик, що «сценарій блокування», який наразі реалізовується стосовно Конституційного суду, може бути застосований до інших державних органів та державних діячів.

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Автор: Антоніна Доломанжи