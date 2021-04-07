За словами його адвокатів, сьогодні вночі у його 81-річної матері відбулося загострення тяжкої хвороби, тому Тупицький поїхав до неї у Черкаси.

Звільнений указом президента з посади судді Конституційного суду Олександр Тупицький не з'явився на обрання йому запобіжного заходу до Печерського районного суду Києва.

Читайте такожЗеленський про Тупицького і Касмініна: можуть йти на заслужений відпочинок (відео)Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні мало відбутися засідання під головуванням судді Сергія Вовка щодо розгляду клопотання прокуратури про обрання Тупицькому запобіжного заходу у вигляді застави у 45 тис. грн.

На засідання з'явилися двоє його адвокатів.

Вони повідомили суд, що сьогодні вночі у його 81-річної матері відбулося загострення тяжкої хвороби, якою вона хворіє вже кілька років. У зв'язку з цим Тупицький поїхав до неї у Черкаси.

Захисники попросили суд відкласти засідання на дату після 14 квітня, оскільки з 12 по 14 квітня Тупицький має взяти участь у засіданнях в Конституційному та Верховному судах, а також у Голосіївському райсуді Києва.

Ситуація навколо Тупицького

28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.

29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. Він оскаржував цей указ у Верховному суді.

26 лютого 2021 року президент підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС ще на місяць. 4 березня Тупицький подав до Верховного суду ще один позов про скасування указу президента щодо відсторонення його від посади судді КС.

27 березня Зеленський підписав указ, яким скасував указ президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

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Автор: Антоніна Доломанжи