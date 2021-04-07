Звільнений указом президента з посади судді Конституційного суду Олександр Тупицький не з'явився на обрання йому запобіжного заходу до Печерського районного суду Києва.
Читайте такожЗеленський про Тупицького і Касмініна: можуть йти на заслужений відпочинок (відео)Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні мало відбутися засідання під головуванням судді Сергія Вовка щодо розгляду клопотання прокуратури про обрання Тупицькому запобіжного заходу у вигляді застави у 45 тис. грн.
На засідання з'явилися двоє його адвокатів.
Вони повідомили суд, що сьогодні вночі у його 81-річної матері відбулося загострення тяжкої хвороби, якою вона хворіє вже кілька років. У зв'язку з цим Тупицький поїхав до неї у Черкаси.
Захисники попросили суд відкласти засідання на дату після 14 квітня, оскільки з 12 по 14 квітня Тупицький має взяти участь у засіданнях в Конституційному та Верховному судах, а також у Голосіївському райсуді Києва.
Ситуація навколо Тупицького
- 28 грудня 2020 року Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генпрокурора. Повідомлення про підозру в підкупі свідка та в завідомо неправдивих показаннях свідка йому надіслали поштою.
- 29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. Він оскаржував цей указ у Верховному суді.
- 26 лютого 2021 року президент підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КС ще на місяць. 4 березня Тупицький подав до Верховного суду ще один позов про скасування указу президента щодо відсторонення його від посади судді КС.
- 27 березня Зеленський підписав указ, яким скасував указ президента від 2013 року про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.
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