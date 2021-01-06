Відстороненого Зеленським голову Конституційного Суду ідентифікували пасажири літака, що летів з Києва в Дубаї.

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з Києва до Дубаї рейсом PQ 481.

Про це повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі з посиланням на очевидців.

"Як повідомляють пасажири рейсу Київ-Дубаї PQ 481, разом з ними в спекотних Еміратах 6 січня приземлився голова Конституційного суду Олександр Тупицький, якого з посади судді відсторонив президент Зеленський, але сам Тупицький відмовився визнавати це рішення", - написав Лещенко.

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28 грудня глава КС Тупицький не з'явився на виклик в офіс генпрокурора, повідомлення про підозру в підкупі свідка і в завідомо неправдивих свідченнях свідка йому надіслали поштою.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді КС терміном на 2 місяці. Після цього в КС заявили, що призначать спеціальне пленарне засідання з приводу відсторонення Тупицького.

30 грудня правовий департамент Секретаріату КС оприлюднив коментар, в якому заявляється про незаконність і неконституційність Указу президента про відсторонення Тупицького. Своєю чергою в офісі президента заявили, що будь-які "заяви", розміщені на сайті Конституційного Суду і щодо яких суд не приймав рішень, є юридично нікчемними.

5 січня 2021 року судді КСУ провели збори, за підсумками яких зробили заяву, в якій висловили заклопотаність ситуацією у зв'язку з виданням президентом указу "про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України".

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Автор: УНІАН