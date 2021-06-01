Мова йде про постачання Україні турецьких надефективних ударних дронів.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу відповів на критику турецько-українських відносин з боку свого російського колеги Сергія Лаврова.

Зокрема, йдеться про постачання Україні турецьких ударних безпілотників Bayraktar.

"Ніхто не повинен ображатися на наш продаж дронів Україні. Це торгівля. Угода з Україною була укладена багато років тому", - підкреслив очільник турецького дипвідомства.

Чавушоглу нагадав про те, що Росія, зі свого боку, "постачає ракети до Сирії та інших країн", що турецька сторона "жодного дня не ставила під сумнів", передає ntv.com.tr.

Читайте такожУ Туреччині назвали справою принципу підтримку територіальної цілісності УкраїниВін також підтвердив позицію Туреччини щодо тимчасової окупації Криму, зокрема щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. "Наша позиція по Криму відома. Ми також говоримо про це росіянам. Ми говоримо про те, що її вирішення - в політичній площині", - додав Чавушоглу.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Туреччину та інші країни "утриматися від кроків, що підживлюють мілітаристські настрої української влади".

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Автор: Ірина Погоріла