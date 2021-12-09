Під час спілкування з Байденом Зеленський порушив і питання щодо "Північного потоку".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив, що США нададуть всю необхідну допомогу, аби Україна мала можливість "дати будь-яку відсіч".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів Андрій Єрмак.

Говорячи про перемовини президента України Володимира Зеленського та Байдена, Єрмак розповів: "Президент Байден проінформував, а я думаю, що присутній міністр оборони, який тільки повернувся зі Сполучених Штатів, зможе розповісти, якщо не розповів це раніше, - про його перемовини з його колегою, міністром оборони Сполучених Штатів, про ті домовленості, які були досягнуті. І президент Байден підтвердив, що Сполучені Штати нададуть, і вже це почало відбуватися, всю необхідну допомогу для того, щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч, в будь-який час".

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Крім того, зазначив керівник ОП, під час спілкування з Байденом Зеленський порушив питання, зокрема, щодо "Північного потоку" та щодо "попереджень, які ми отримували останнім часом від наших колег, від Сполучених Штатів, від Великої Британії, від інших, які складалися не тільки із загрози вторгнення і ескалації на наших кордонах, а також і з питань внутрішньої дестабілізації".

Також, додав він, Байден "дуже чітко сказав... і ще раз це повторили під час розмови з Путіним, - про те, що будь-які перемовини, будь-які рішення, які стосуються України, не можуть бути без України".

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковська