За попередніми даними, загинула одна людина, ще 5 постраждали.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про наслідки авіаударів російських окупантів у Коростені, Овручі та Малині Житомирської області.

Вчора, 6 березня 2022 року, близько 21:00 російські війська завдали авіаударів по містах Коростень, Овруч і Малин, повідомляє ДСНС в Facebook.

У Малині в результаті попадання бомб зруйновано двоповерхову будівлю, знищено 3 легкових автомобіля. Попередньо загинула одна людина і постраждали троє.

В Овручі зруйновано двоповерхову будівлю центру зайнятості та вибуховою хвилею пошкоджено вікна у трьох п'ятиповерхових багатоквартирних житлових будинках. Попередньо постраждала 1 людина.

У Коростені пошкоджено вікна в будівлі школи, попередньо постраждала 1 людина.

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