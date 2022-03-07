Згідно з прогнозом перший сценарій є найжорсткішим. Два інших - більш м'які, однак найменш ймовірні.

З моменту вторгнення російських військ на територію України існують три сценарії подальшого розвитку подій.

Про це заявив американський журналіст Томас Фрідман, повідомляє The New York Times.

Згідно з прогнозом перший сценарій є найжорсткішим. Два інших - більш м'які, однак найменш ймовірні.

Перший сценарій:

Експерт вважає, що якщо Захід не зможе зупинити Путіна, він піде на те, щоб знищити Україну. Цей сценарій може призвести до військових злочинів таких масштабів, яких Європа не бачила з часів нацистів.

"Сучасному глобалізованому світу ще ніколи не доводилося мати справу з лідером, обвинуваченим у військових злочинах такого рівня, чия країна мала б територію, що охоплює 11 часових поясів, була б одним з найбільших у світі постачальників нафти та газу і володіла б найбільшим арсеналом ядерних боєголовок у світі", - пише Фрідман.

Другий сценарій:

Економічні санкції проти Росії почнуть діяти та обидві сторони будуть змушені піти на компроміс. "В обмін на припинення вогню і виведення російських військ східні анклави України, які зараз де-факто знаходяться під контролем Росії, будуть формально передані Росії, а Україна відкрито пообіцяє ніколи не вступати в НАТО. Разом з тим США і їх союзники погодяться зняти всі недавно введені економічні санкції проти Росії", - пише експерт.

Як пише експерт, цей сценарій малоймовірний, тому що він вимагатиме від Путіна, по суті, визнання того, що він не зміг реалізувати своє бачення реінтеграції України

Третій сценарій:

Найбільш малоймовірний сценарій полягає в тому, що росіяни повстануть і повалять Путіна.

"Тисячі людей вже виходять на вулиці на знак протесту проти шаленої війни Путіна. Вони роблять це, ризикуючи власною безпекою. І хоча занадто рано говорити про це, їх протидія змушує задуматися, чи долається так званий бар'єр страху і чи може масовий рух в кінцевому підсумку покласти край правлінню Путіна", - зазначив експерт.

Війна проти України: