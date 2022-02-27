Всього в ДРГ було троє, зараз ловлять двох.

У Києві спроба теракту у "Рівер Моллі".

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

"Спробу теракту в Рівер Моллі відвернено. Пильний киянин повідомив, що якийсь х*р з бородою залишив рюкзак в ЖК "Рівер-Молл". Далі співробітники Нацполіції та ГУР МО приїхали та переконалися, що там вибухівка", - написав Геращенко.

Він повідомив, що за допомогою камер відеоспостереження було встановлено, хто замінував ТРЦ.

За інформацією Геращенка, встановлений один учасник підготовки теракту - це співробітник ЗС РФ.

"Всього в ДРГ було троє. Зараз ловимо двох. Дуже шкода, що не розстріляли при спробі до втечі", - зазначив він.

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Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.