Окрім індивідуальної відповідальності невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе і Російська Федерація як держава.

Російська Федерація як держава у майбутньому понесе невідворотну відповідальність через збиття літака Boeing-777 "Малайзійських авіаліній" влітку 2014 року в небі над Донецькою областю.

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ України щодо оголошення сьогодні перших вироків особам, винним у збитті літака рейсу МН17.

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Зокрема, наголошується, що рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини.

"Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних врешті-решт опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться", - підкреслили в МЗС.

Зазначається, що окрім індивідуальної відповідальності невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе і Російська Федерація як держава.

"Передача злочинцям ЗРК "Бук" є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним з ключових доказів у справі за позовом України до РФ, що нині розглядається Міжнародним судом ООН", - сказано у заяві.

В МЗС заявили, що Україна продовжить докладати зусиль разом з партнерами, аби встановити справедливість щодо жертв трагедії літака рейсу MH17, а також їхніх рідних, які продовжують страждати через втрату.

Вирок суду у Гаазі: деталі рішення

Як повідомляв УНАН, суд у Гаазі сьогодні, 17 листопада, підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий у 2014 році ракетою російського виробництва.

Суд постановив, що пасажирський лайнер збито ракетою "Бук" під Первомайськом Донецької області, територію якої контролювала Росія. В результаті катастрофи загинули 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Гаазький суд визнав винними трьох підозрюваних по справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі, а саме - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського та Леоніда Харченка.