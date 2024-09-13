Наразі найбільшим та найшвидшим донором є Німеччина.

Війна в Україні продовжується і ЗСУ потрібно багато боєприпасів. До чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів приєднались майже два десятки країн, але не всі з них надали кошти.

Як пише Gazeta Wyborza, станом на серпень до пошуку боєприпасів для Сил оборони за межами Євросоюзу приєднались 18 держав. Наразі найбільшим та найшвидшим донором є Німеччина.

Водночас Польща, яка публічно також приєдналась до ініціативи, по даним ЗМІ не надала жодного злотого. Таким чином вона, ймовірно, є єдиною країною, яка не надала коштів у межах проекту.

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Якщо все буде йти за планом, то вже у вересні Україна отримає ще близько 100 тисяч снарядів від Чехії. Це дозволить Празі наблизитись до омріяної цілі - до кінця цього року знайти для ЗСУ півмільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.

Чеська ініціатива - боєприпаси для ЗСУ

Компанія Czechoslovak Group, яка займається постачанням боєприпасів до України в рамках чеської ініціативи, вимушено розкрила деякі деталі постачань. Вперше розкрили одну з країн-постачальниць та ціну одного снаряда калібру 155-мм. Зокрема, чехи підтвердили, що закуповують боєприпаси для України в Туреччини.

NZZ зазначає, що Чехія змушена стримати свої амбіції щодо постачання снарядів в Україну. Міністр закордонних справ Чехії заявив, що початкова мета не буде досягнута більш ніж на третину, якщо країни-партнери не внесуть більше коштів. За словами празького уряду, не всі країни ще заплатили, що є однією з причин скорочення поставок.

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