У партії заявляють, що екс-президент не пов'язаний з кумом Путіна.

У партії колишнього президента Петра Порошенка заявили, що він не розмовляв з кумом Путіна Віктором Медведчуком на теми, про які йдеться в новому розслідуванні видання Bihus.Info.

Про це повідомила прес-служба "Євросолідарності" в коментарі "Радіо Свобода".

"Вважаємо, що оприлюднені в понеділок нові "розмови" Медведчука злиті "розслідувачам" явно з Офісу президента. Саме там пульт управління цією кампанією. Постійні спроби нав’язати суспільству думку про нібито зв’язок Медведчука з Порошенком – чорний піар, який координується Офісом президента", – розповіли у прес-службі.

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Там також заявили, що Порошенко використовував статус Медведчука як неформального представника Путіна із питань звільнення заручників.

"Інший епізод, про що теж Порошенко вже інформував, мав місце наприкінці 2014 року, коли енергетична криза вилилася у віялові відключення електроенергії. Тоді Україні потрібно було виграти час, щоби підготуватися до двох стратегічних ключових рішень в забезпеченні енергетичної безпеки. А саме – повної відмови від російського газу та електрики, що й було досягнуто наприкінці 2015 року. Інші теми й питання в комунікаціях з Медведчуком ніколи не порушувалися", – додали в партії.

Що цьому передувало

Днями журналісти заявили, що нинішній нардеп від ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук за час президентства Петра Порошенка вів численні перемовини з росіянами та бойовиками на окупованому Донбасі. Він також похвалився регулярним діалогом з Порошенком. Зокрема, Медведчук під час своїх розмов наголошував, що часто спілкувався й зустрічався з тодішнім президентом, у тому числі вночі та вихідними. Серед іншого зустрічі відбувалися в тодішній Адміністрації президента на Банковій.

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Автор: Юрій Годован