У РФ, де попри численні спроби знайти дипломатичні рішення, продовжували облогу та бомбардування українських міст, заявляють, що вже готові до мирного діалогу з Києвом.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, пишуть росЗМІ.
У Москві запевняють, що переговорний процес поставила на паузу саме українська сторона й "щойно вона висловить готовність повернутися за стіл переговорів, ми відповімо позитивно".
За його словами, "головне, щоб було що обговорювати".
Це – не перша подібна заява російської сторони за останній час. Зокрема, нещодавно спікер Кремля і Путіна Дмитро Пєсков бідкався, що Київ не хоче з ними розмовляти, а ще раніше у МЗС Росії заявили, що переговори РФ і України обернулися стагнацією і наразі не ведуться в жодному форматі, "причому чималий внесок у це внесли США".
Нагадаємо, 17 квітня в ОП підтвердили, що переговори з агресором наразі на паузі. На це є декілька причин, зокрема, росіяни не демонструють ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі й своєї вкрай негативної ролі.
Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч у кінці березня. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Не лише Макрон: інші політики ЄС теж пропонували Україні поступитися заради Путіна – Подоляк
- Арестович назвав єдиний варіант примирення з Росією
- Прем'єр Польщі: Путіна потрібно ізолювати, а ідеологію "русского мира" – викорінити