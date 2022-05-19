На тлі успіхів контрнаступу ЗСУ риторика росіян швидко змінилася.

У РФ, де попри численні спроби знайти дипломатичні рішення, продовжували облогу та бомбардування українських міст, заявляють, що вже готові до мирного діалогу з Києвом.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, пишуть росЗМІ.

У Москві запевняють, що переговорний процес поставила на паузу саме українська сторона й "щойно вона висловить готовність повернутися за стіл переговорів, ми відповімо позитивно".

За його словами, "головне, щоб було що обговорювати".

Це – не перша подібна заява російської сторони за останній час. Зокрема, нещодавно спікер Кремля і Путіна Дмитро Пєсков бідкався, що Київ не хоче з ними розмовляти, а ще раніше у МЗС Росії заявили, що переговори РФ і України обернулися стагнацією і наразі не ведуться в жодному форматі, "причому чималий внесок у це внесли США".

Нагадаємо, 17 квітня в ОП підтвердили, що переговори з агресором наразі на паузі. На це є декілька причин, зокрема, росіяни не демонструють ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі й своєї вкрай негативної ролі.

Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч у кінці березня. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

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