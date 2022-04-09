Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч у кінці березня.

Переговори між Росією та Україною щодо припинення вогню розпочалися ще 28 лютого, на п'ятий день повномасштабного вторгнення. Попри численні спроби знайти дипломатичні рішення, росіяни продовжують облогу та бомбардування українських міст.

На якому етапі зараз знаходяться переговори і чи є якийсь відчутний прогрес – розповів голова переговорної групи Давид Арахамія, спілкуючись із журналістами ДніпроTV.

Все залежить від ситуації на фронті

Політик вкотре підтвердив тяжкий перебіг переговорів. Кожна зі сторін наполягає на своєму, а позицій для зближення не так багато.

"Я б сказав трохи взагалі. Але все залежить від ситуації на фронті. Якщо у нас буде тактична перевага, тоді ми будемо наполягати більше на нашій повістці, а вони будуть змушені погоджуватися", – підкреслив Арахамія.

Водночас якщо буде навпаки – "то нам доведеться йти на глибші компроміси".

Є червоні лінії

Політик зазначив, що червоні лінії України – територіальне питання.

"Ніякі території ми не будемо віддавати і нічого не будемо визнавати", – сказав Арахамія, маючи на увазі Крим й Донбас.

Про гарантії безпеки для України

Арахамія згадав і переговори щодо гарантій безпеки. Країни-гаранти повинні заявити принцип, за яким напад на Україну означає напад на них самих.

На сьогодні усну згоду дали чотири країни: Німеччина, Туреччина, Франція та Італія. Китай "зацікавився і активно працює над документом". Від США і Британії поки відповіді немає.

29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України та РФ. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Після звірств російських військових у Бучі процес зупинився. Втім, навіть попри це, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має іншого виходу, окрім як сісти за стіл переговорів з Путіним.

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