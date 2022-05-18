Переговори України з Росією не ведуться, оскільки "Москва бачить з боку Києва повне небажання продовжувати їх".
З такою заявою виступив спікер Кремля і Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
Він поскаржився, що українська сторона не зацікавлена у продовженні переговорів. На запитання журналістів про те, чи можуть переговори відновитись після ситуації навколо захисників Маріуполя, частину з яких евакуювали з "Азовсталі", він відповів, що "ці процеси навряд чи взаємопов’язані".
У МЗС Росії раніше казали, що переговори РФ і України обернулися стагнацією і наразі не ведуться в жодному форматі, "причому чималий внесок у це внесли США".
В ОП підтвердили, що переговори з агресором наразі на паузі. Причин декілька:
- Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі. І своєї вкрай негативної ролі, зазначив Михайло Подоляк.
- Росія не розуміє, що в будь-якому сенсі війна йде вже не за правилами, графіком чи планами Росії.
- Росія ніяк не може відмовитись від пропагандистського нагнітання на внутрішньому ринку і тому політична еліта боїться говорити правду.
Останній раз делегації двох країн зустрічалися віч-на-віч у кінці березня. В ході зустрічі українська делегація запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.