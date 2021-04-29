Кива захистив кандидатську дисертацію / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності знайшов практичне застосування дисертаційного дослідження нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви.

Про це йдеться у підписаній головою Комітету довідці, яку у Facebook виклав Микола Виговський.

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Праця Киви зацікавила членів Комітету.

«Цією довідкою посвідчуємо, що результати наукового дослідження, викладені Кивою І.В., викликали інтерес та впроваджуються у практичну діяльність Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності», – йдеться у тексті документу.

У Комітеті зауважили «розробку і чіткий опис особливостей структурної побудови механізмів впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності у сучасній Україні».

facebook.com/vyhovsky.m

Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо

  • 26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.
  • Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.
  • За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.
  • Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).
  • Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.
  • Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".
  • Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.
  • Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.
  • Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Яна Ставська