Нардеп переконаний, що справа дійде до розгляду в суді.

Підозра для нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука та його однопартійця Тараса Козака готувалася багато місяців, у справі є обґрунтовані докази.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський в ефірі каналу "Україна 24".

"До підозри панам Медведчуку і Козаку готувалися досить довго. За моєю інформацією, мова йшла мінімум про рік або півріччя тих невідкладних слідчих дій, які проводили органи СБУ і співробітники офісу генпрокурора. Під цією підозрою є достатньо обґрунтовані докази, які ми зможемо побачити, коли буде публічний суд", - зазначив нардеп.

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Монастирський прогнозує, що у справі буде обвинувальний акт від СБУ, після чого його розгляне суд.

"Як швидко це відбуватиметься, залежить від ситуації в конкретному суді, куди справа потрапить. Але можна говорити точно, що правоохоронні органи відпрацювали позитивно. Ці звинувачення ляжуть в основу обвинувального акту", - переконаний нардеп.

Підозра Медведчуку: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. Йдеться про вчинення злочинів, передбачених статтями 111 (держзрада) і 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Підозра Медведчуку стосується трьох злочинних епізодів.

Водночас співробітники СБУ влаштували обшуки в двох київських будинках Медведчука і офісі його партії ОПЗЖ.

12 травня Медведчук побував в Офісі генпрокурора, після чого заявив, що вважає справу проти себе політично мотивованою, а звинувачення бездоказовими.

Тарас Козак, за даними слідства, перебуває за межами України.

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Автор: Юрій Годован