У Альянсі сподіваються, що під час зустрічей буде узгоджено подальший рух.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг не очікує, що зустрічі з питань безпеки у Європі, які відбуваються у понеділок, 10 січня, у швейцарській Женеві між представниками США і РФ, і відбудуться у Брюсселі 12 січня в рамках Ради НАТО-Росія, розв'яжуть усі питання і проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг заявив перед засіданням Комісії Україна-НАТО.

Генеральний секретар Альянсу вітає той факт, що сьогодні у Женеві розпочався діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, і що скоро відбудеться зустріч Ради НАТО-Росія.

"Але я не думаю, що ми можемо очікувати, що ці зустрічі вирішать усі питання. Ми сподіваємося, що зможемо узгодити подальший рух, зможемо узгодити низку зустрічей, зможемо узгодити процес", – заявив Столтенберг.

Читайте такожГенсек НАТО висловився про безпекові компроміси з Росією"Нереалістично очікувати, що, коли ми завершимо зустрічі, заплановані цього тижня, що проблеми будуть вирішені, але я дійсно сподіваюся, що обидві сторони матимуть справжню волю, в тому числі російська сторона і сторона НАТО, аби брати участь у процесі, який зможе запобігти новому збройному конфлікту у Європі", – наголосив Столтенберг.

Він додав, що в НАТО прагнуть досягти домовленості щодо процесу узгодження подальших дій у рамках наступних зустрічей.

Як зазначив генеральний секретар Альянсу, згода Росії взяти участь у засіданні Ради НАТО-Росія є позитивним сигналом.

У Женеві 9 січня відбулися попередні переговори США та РФ щодо так званих "гарантій безпеки".

Нагадаємо, 10 січня американські та російські посадовці у Женеві розпочали зустріч в рамках діалогу зі стратегічної стабільності. На зустрічі у Женеві американську делегацію очолює заступник держсекретаря США Венді Шерман, а російську – заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Мета обговорення – військова діяльність обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів – 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

7 січня Столтенберг наголосив, що Альянс не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн.

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