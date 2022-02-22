За словами секретаря РНБО, зараз відбувається відпрацювання великої кількості документів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи означає рішення Росії про визнання "Л/ДНР" кінець Мінському процесу та чи може бути введено в Україні воєнний стан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

"Найближчим часом чекаємо на виступ президента нашої країни. Ще раз наголошую, засідання РНБО є відкритими, у будь-який момент ми збираємося для прийняття тих чи інших рішень, які вкрай необхідні будуть для нашої держави. На даний час я більше сказати не можу, зараз відбувається відпрацювання великої кількості документів, відповідно до нашого законодавства", - сказав він, відповідаючи на питання про "Мінськ".

Щодо можливості введення воєнного стану Данілов сказав: "Ще раз наголошую, зараз відбувається відпрацювання всіх документів, які є на території нашої країни, які є дійсні. Ми чітко розуміємо, що територія нашої країни - це АР Крим, всі області, які входять до нашої території, згідно з нашою Конституцією. Ми діємо згідно з нашою Конституцією та тими законами, які є на нашій території".

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Нагадаємо, що сьогодні ввечері президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" і підписав "договори" з ватажками псевдореспублік.

Президент України Володимир Зеленський вже обговорив це рішення з президентом США Джо Байденом і збирається поговорити з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

Відомо, що після засідання РНБО Зеленський виступить зі зверненням до українців.

У Європі вже назвали визнання незалежності "ЛДНР" порушенням міжнародного права і територіальної цілісності України.