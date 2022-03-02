Після вторгнення Російської Федерації в Україні було введено воєнний стан для захисту держави. А тепер, схоже, що його застосують і в РФ. Таке припущення висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, вже через два дні в Росії можуть превентивно ввести воєнний стан.
Подоляк написав у Twitter: "4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку, як я розумію, превентивне введення воєнного стану в РФ. З тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв'язку із зовнішнім світом, об'ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями. По всій країні зараз починається евакуація тих, хто може собі це дозволити".
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.