Громадян РФ чекає повна заборона на мітинги і відключення будь-якого зв'язку із зовнішнім світом.

Після вторгнення Російської Федерації в Україні було введено воєнний стан для захисту держави. А тепер, схоже, що його застосують і в РФ. Таке припущення висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, вже через два дні в Росії можуть превентивно ввести воєнний стан.

Подоляк написав у Twitter: "4 березня обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене позачергове засідання. На порядку, як я розумію, превентивне введення воєнного стану в РФ. З тотальною забороною на будь-які мітинги, відключенням будь-якого зв'язку із зовнішнім світом, об'ємними продовольчими та фінансовими обмеженнями. По всій країні зараз починається евакуація тих, хто може собі це дозволити".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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