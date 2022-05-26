Екс-депутат також зазначив, що Путін занадто довго перебуває при владі й почав втомлюватися.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Генштаб РФ зацікавлений в тому, щоб військовим плануванням керував особисто президент країни-окупанта Володимир Путін.

Про це в інтерв'ю НВ заявив екс-депутат Держдуми РФ, а нині - український бізнесмен Ілля Пономарьов.

"Я думаю, такі інсайди - це пряма зацікавленість людей в Генштабі, щоб Путін керував і брав участь у військовому плануванні. Так з них знімається велика частка відповідальності за все, що відбувається. Мені здається, тому вони намагаються швидше його залучити та тут багато історичних паралелей. Коли, наприклад, була Друга світова Сталін особисто керував ставкою, хоча всі знають, що полководцем він був вельми посереднім", - заявив Пономарьов.

Екс-депутат також зазначив, що Путін занадто довго перебуває при владі та почав втомлюватися.

"Путін тривалий час перебуває у владі. Традиційні функції президента йому вже давно набридли. А звільнитися від них він не може. І не може піти з посади: є якісь обов'язкові речі, які президент має робити. Тому, коли є можливість зайнятися чим-небудь іншим, він явно радіє. Для нього явною віддушиною є всякі міжнародні справи", - зазначив Пономарьов.

Екс-депутат також висловив думку, що зараз Путін вирішив спробувати себе в ролі "великого стратега".

"Він любить займатися міжнародною політикою, тому що це дає йому можливість відчувати себе якимось великим стратегом. В Росії він спілкується з одними суцільними ідіотами, а в міжнародному плані є гідні суперники. І тепер у нього з'явилася можливість погратися в іншу річ - у войнушку. Явно йому це має доставляти якщо не задоволення, то принаймні така зміна обстановки приємна", - заявив екс-депутат.

Війна в Україні: дані станом на 26 травня

Ворог продовжує наступати на сході. Зараз російські окупанти зосередили зусилля на захопленні Донецької та Луганської областей. З цією метою противник стягнув додаткові сили до районів поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська, також ЗС РФ намагається взяти під повний контроль Лиман.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, найближчими днями окупанти прискорять битву за Сєвєродонецьк. Противник визначив пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Крім того, російські війська роблять спроби відновити наступ на Слов'янськ, покращуючи тактичне положення в районі Ізюму Харківської області.

До острова Зміїний в Чорному морі ЗС Росії пригнали захоплений катер ВМС Україна. За даними військових, рашисти планують провокації.

Росія продовжує блокувати морські порти та вивозить вкрадене українське зерно. Кремль загрожує заходу продовольчою кризою в обмін на зняття санкцій.

Також 26 травня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про те, що Москва чекає від Києва прийняття окупації територія. Президент України Володимир Зеленський відповів, що Україна не згодна поступатися Росії своєю територією.

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