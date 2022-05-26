Зеленський раніше вже заявляв, що Україна не згодна поступатися Росії своєю територією.

Кремль бажає, щоб Україна віддала Росії захоплені військами РФ території.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Москви і усвідомлення ситуації де-факто - реальної ситуації, яка існує", - розповів Пєсков.

При цьому на питання, чи стосується це територіальних поступок, Пєсков відповів: "Це не територіальні поступки, Києву потрібно визнати ситуацію де-факто і просто тверезо оцінити".

Що передувало

Напередодні президент Володимир Зеленський розкритикував пропозиції деяких західних політиків про те, що Україні слід піти на поступки Росії, в тому числі шляхом відмови від частини своєї території.

Тим не менш Італія та Угорщина закликали ЄС чітко виступити за припинення вогню в Україні і мирні переговори з країною-агресором, суперечачи іншим державам-членам, налаштованим зайняти жорстку позицію щодо Москви перед наступним самітом.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступати на сході. Наразі російські окупанти зосередили зусилля на захопленні Донецької і Луганської областей. З цією метою противник стягнув додаткові сили до районів біл Сєвєродонецька і Лисичанська, також ЗС РФ намагається взяти під повний контроль Лиман.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, найближчими днями окупанти пришвидшать битву за Сєвєродонецьк. Противник визначив пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.

Крім того, російські війська роблять спроби відновити наступ на Слов'янськ, покращуючи тактичне положення в районі Ізюма Харківської області.

До острова Зміїний в Чорному морі ЗС Росії пригнали захоплений катер ВМС України. За даними військових, рашисти планують провокації.

Росія продовжує блокувати морські порти і вивозить украдене українське зерно. Кремль погрожує Заходу продовольчою кризою в обмін на зняття санкцій.

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