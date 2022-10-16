Радник голови ОП звернув увагу на самостріли мобілізованих російських військових у Бєлгороді, арешти генералів і конфлікт у ближньому оточенні Путіна.

У Російській Федерації реалізовується план із демонтажу "путінського авторитаризму".

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"План з демонтажу "путінського авторитаризму" у самому розпалі: тотальна мобілізаційна зачистка вулиць міст, швидка підготовка бомбосховищ у Москві, самостріли мобілізованих у Бєлгороді, арешти генералів та конфлікт у ближньому оточенні. Геніальний триденний "стратег", - написав Подоляк.

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Мобілізація в Росії 2022

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в селищі Солоті Бєлгородської області мобілізовані влаштували перестрілку. За деякими даними, троє чоловіків відкрили вогонь, попередньо відомо про 22 вбитих і 16 поранених.

У Міноборони РФ прокоментували розстріл "мобіків". Там назвали меншу кількість загиблих і спробували представити подію як "теракт". Пропагандисти також отримали "методички" від Кремля і намагаються зам'яти інцидент, звинувативши у всьому "терористів".

Нагадаємо, що через пів року після початку повномасштабного вторгнення Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але російської терорист №1 Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

Мобілізовувати мали тільки тих росіян, які перебували в запасі. Крім того, військові ще повинні були проходити навчання. Однак насправді повістки отримували не тільки люди з військовим досвідом. Також людей без підготовки майже відразу відправляли на війну з Україною. Пізніше повідомлялося, що в РФ є серйозні проблеми із забезпеченням мобілізованих, зокрема, не вистачає зимової форми.

В Росії зізналися у загибелі перших п'яти мобілізованих 13 жовтня. Після цього послідувала хвиля критики військового командування.

Переворот в Росії і повалення Путіна

Тим часом, після вторгнення значно активізувалися розмови про можливий переворот у Росії і повалення Володимира Путіна, а то й вбивство цього кремліського терориста його ж оточенням.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Путін втратив контроль над своїми спецслужбами. На його думку, вибухи на Кримському мосту влаштували представники російських силових структур, які протистоять один одному.

Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Путін зараз готує бійню для генералітету Росії, оскільки хоче звинуватити посадовців у програші війни проти України.

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