З призначенням Нуланд привітав державний секретар США Ентоні Блінкен, відзначивши її великий досвід.

Сенат США затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря з політичних питань.

Трансляція засідання велася на сайті верхньої палати законодавчого органу.

Раніше її кандидатуру схвалив комітет Сенату із закордонних справ, пише Радіо Свобода.

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З призначенням Нуланд привітав державний секретар США Ентоні Блінкен, відзначивши її великий досвід.

"Я в захваті від того, що Вікторія Нуланд була затверджена на посаді заступника держсекретаря з політичних питань. Її глибокий досвід у всіх сферах діяльності буде дуже важливий для мене та Департаменту у міру того, як ми просуваємося вперед із зовнішньою політикою, корисною для американського народу", - заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

Thrilled that Victoria Nuland was confirmed as Under Secretary of State for Political Affairs. Her deep experience across the board will be so important to me and the Department as we move forward with a foreign policy that delivers for the American people. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 29, 2021

Очікується, що незабаром Нуланд буде приведена до присяги й розпочне офіційно виконувати обов’язки на третій за рангом посаді в Державному департаменті США.

Що варто знати:

Президент США Джо Байден 13 лютого направив для схвалення до Сенату низку кадрових пропозицій, зокрема, він запропонував призначити Вікторію Нуланд заступником державного секретаря з політичних питань замість Девіда Гейла.

Нуланд має 32 роки дипломатичного досвіду. Вона працювала при п'яти президентах США та дев'яти державних секретарів Демократичної і Республіканської партій.

В адміністрації колишнього президента США Барака Обами Нуланд була помічницею держсекретаря у справах Європи і Євразії і, зокрема, курувала український і російський напрямок зовнішньої політики США. Її робота у відносинах із Україною й Росією часів Революції гідності 2013–2014 років викликала невдоволення Кремля.

Вікторія Нуланд - у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд після відходу адміністрації Обами увійшла до академічних кіл та аналітичних центрів, стала відвертим критиком зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Владіміром Путіним.

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Автор: Вікторія Гордієнко