Сенат затвердив кандидатуру Нуланд на посаду заступника держсекретаря США / фото УНІАН

Сенат США затвердив кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря з політичних питань.

Трансляція засідання велася на сайті верхньої палати законодавчого органу.

Раніше її кандидатуру схвалив комітет Сенату із закордонних справ, пише Радіо Свобода.

Читайте такожОдну з топ-посад у Держдепі отримає Вікторія Нуланд, яка знаходиться під санкціями РФ

З призначенням Нуланд привітав державний секретар США Ентоні Блінкен, відзначивши її великий досвід.

"Я в захваті від того, що Вікторія Нуланд була затверджена на посаді заступника держсекретаря з політичних питань. Її глибокий досвід у всіх сферах діяльності буде дуже важливий для мене та Департаменту у міру того, як ми просуваємося вперед із зовнішньою політикою, корисною для американського народу", - заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

Очікується, що незабаром Нуланд буде приведена до присяги й розпочне офіційно виконувати обов’язки на третій за рангом посаді в Державному департаменті США.

Що варто знати:

Президент США Джо Байден 13 лютого направив для схвалення до Сенату низку кадрових пропозицій, зокрема, він запропонував призначити Вікторію Нуланд заступником державного секретаря з політичних питань замість Девіда Гейла.

Нуланд має 32 роки дипломатичного досвіду. Вона працювала при п'яти президентах США та дев'яти державних секретарів Демократичної і Республіканської партій. 

В адміністрації колишнього президента США Барака Обами Нуланд була помічницею держсекретаря у справах Європи і Євразії і, зокрема, курувала український і російський напрямок зовнішньої політики США. Її робота у відносинах із Україною й Росією часів Революції гідності 2013–2014 років викликала невдоволення Кремля.

Вікторія Нуланд - у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд після відходу адміністрації Обами увійшла до академічних кіл та аналітичних центрів, стала відвертим критиком зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Владіміром Путіним.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко