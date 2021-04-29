Депутати продовжують збирати підписи за виключення Євгена Шевченка зі складу фракції "Слуга народу".
Читайте такожАрахамія про звільнення Степанова: на посаду міністра вже є кілька кандидатурЯк передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо розгляду всередині фракції ситуацій довкола Шевченка та заступника голови фракції "СН" Миколи Тищенка.
За словами Арахамії, у «Слузі народу» продовжують збирати підписи за виключення Шевченка зі складу фракції.
"Станом на вчора було 154 підписи зі 172 необхідних", - уточнив Арахамія.
Він висловив думку, що Шевченку "на 1 травня зробимо подарунок".
Також він зазначив, що 10 травня відбудеться засідання Вищої політичної ради партії, на якому мають заслухати Тищенка.
Що трапилось
- 20 квітня Шевченко у Палаці Незалежності в Мінську зустрівся з Лукашенком.
- У партії "Слуга народу" заявили, що Шевченка ніхто не уповноважував вести перемовини з Лукашенком.
- 22 квітня Шевченко заявив, що створюватиме власний політичний проект, якщо його виключать з фракції "Слуга народу".
- 26 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво фракції виступає за виключення з лав фракції Шевченка через зустріч з Лукашенком.
- За інформацією ЗМІ, Тищенко в ресторані готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини. У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
- 22 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було вирішено, що Тищенко за порушення карантинних обмежень має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо цього випадку визначить політична рада партії, зазначили у прес-службі партії.
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