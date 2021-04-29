20 квітня депутат від «СН» Євген Шевченко у Палаці Незалежності в Мінську зустрівся з Олександром Лукашенком. Пізніше Давид Арахамія заявив, що керівництво фракції виступає за виключення з лав фракції Шевченка через зустріч з Лукашенком.

Депутати продовжують збирати підписи за виключення Євгена Шевченка зі складу фракції "Слуга народу".

Читайте такожАрахамія про звільнення Степанова: на посаду міністра вже є кілька кандидатурЯк передає кореспондент УНІАН, про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо розгляду всередині фракції ситуацій довкола Шевченка та заступника голови фракції "СН" Миколи Тищенка.

За словами Арахамії, у «Слузі народу» продовжують збирати підписи за виключення Шевченка зі складу фракції.

"Станом на вчора було 154 підписи зі 172 необхідних", - уточнив Арахамія.

Він висловив думку, що Шевченку "на 1 травня зробимо подарунок".

Також він зазначив, що 10 травня відбудеться засідання Вищої політичної ради партії, на якому мають заслухати Тищенка.

Що трапилось

20 квітня Шевченко у Палаці Незалежності в Мінську зустрівся з Лукашенком.

У партії "Слуга народу" заявили, що Шевченка ніхто не уповноважував вести перемовини з Лукашенком.

22 квітня Шевченко заявив, що створюватиме власний політичний проект, якщо його виключать з фракції "Слуга народу".

26 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво фракції виступає за виключення з лав фракції Шевченка через зустріч з Лукашенком.

За інформацією ЗМІ, Тищенко в ресторані готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини. У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

22 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було вирішено, що Тищенко за порушення карантинних обмежень має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо цього випадку визначить політична рада партії, зазначили у прес-службі партії.

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Автор: Тетяна Поляковська