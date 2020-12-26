Державна мова, за словами Шуляк, потребує захисту.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олена Шуляк пропонує штрафувати політиків, які у своїх публічних виступах не говорять українською мовою.

Про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24", коментуючи ініціативи своїх колег про скасування штрафів за недержавну мову у сфері послуг.

За її словами, мовне питання завжди може розколювати суспільство навпіл і давати окремим політикам заробляти бонуси. Шуляк зазначила, що їй би хотілося, щоб "політики, народні депутати, міністри та інші держслужбовці обов'язково, коли виконують свої службові обов'язки, все ж користувалися українською мовою".

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"І, можливо, я була б такою радикальною - я б також пропонувала введення для політиків штрафів. Вони не завжди говорять державною мовою, яка, на мій погляд, потребує захисту", - зазначила представник фракції СН.

Як зміниться мовна політика в 2021 році

У січні 2021 року набирає чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Ця стаття зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні, незалежно від форми власності, обслуговувати споживачів виключно українською мовою (крім альтернативного прохання клієнта).

Закон про мову в Україні

25 квітня 2019 року парламент ухвалив закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 липня 2019-го закон набув чинності.

З 16 липня 2020 року українською мовою мали бути перекладені назви всіх аеропортів, станцій, зупинок, технічна документація, документообіг та звітність юросіб.

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Автор: УНІАН