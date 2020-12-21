Депутат зареєстрував відповідний законопроект у Верховній Раді.

Народний депутат України Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") пропонує скасувати штрафи за невикористання української мови в сфері обслуговування.

Відповідний законопроект депутат зареєстрував сьогодні у Верховній Раді.

Законопроект "Про внесення змін до закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо скасування міри реагування у сфері обслуговування населення" зареєстровано за номером 4528.

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Наразі текст законопроекту на сайті парламенту відсутній.

Бужанський написав у Facebook, що 16 січня 2021 року починає діяти норма закону про функціонування української мови як державної, яка передбачає, що "вся сфера обслуговування, весь бізнес зобов'язаний працювати українською, бо інакше - штраф", який становитиме до 6 тис. 800 гривен. "Це абсурд, бізнес повинен тільки платити податки, і нічого більше, а решта регулює ринок", - вважає депутат.

Бужанський повідомив, що його ініціативу підтримали ще 27 колег з фракції "Слуга народу".

Закон про мову: що передбачено

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» був ухвалений у квітні 2019 року.

Закон передбачає, що кожний громадянин України зобов’язаний володіти державною мовою як мовою свого громадянства. При цьому держава організовує курси української мови для дорослих і забезпечує можливість вільно опанувати державну мову громадянам України, які не мали такої змоги.

Законом визначені особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків. Серед них, зокрема керівництво держави, депутати, судді, прокурори, службовці Національного банку України, особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом, педагоги, медики державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Як сказано в законі, ніхто не може бути змушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором іншу мову, ніж українська, крім випадків: обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства; створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів (у тому числі усних), адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юридичні особи, органи та посадові особи іноземних держав і міжнародних організацій.

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Автор: Надя Пришляк